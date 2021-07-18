微解封登山 28歲男腳抽筋消防人員上山救援
微解封後許多人登山，一名28歲男子昨天和朋友走到台中市和平區東卯山登山步道時他腳抽筋，台中市消防局派隊員上山救援，昨晚回報已到登山口要下撤，不需送醫。
台中市消防局昨晚7點多獲報，和平區東卯山登山步道1公里處有登山男子受傷，需救援，派出和平及谷關分隊，出動消防車2輛，消防人員4人，由小隊長黃來昇帶隊前往搶救。
報案人說，他們一行3人登山，其中一名隊員28歲男子腳抽筋，需派員協助，登山者昨晚先緩慢撤到登山步道0.5公里處，消防隊員隨即在0.3公里處找到登山者，協助下撤到登山口，現場回報，傷者狀況良好，不需派遣救護車送醫，登山客1行3人狀況良好，稍作休息後已自行駕車離去。
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