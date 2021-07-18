微解封登山 28歲男腳抽筋消防人員上山救援

微解封後許多人登山，一名28歲男子昨天和朋友走到台中市和平區東卯山登山步道時他腳抽筋，台中市消防局派隊員上山救援，昨晚回報已到登山口要下撤，不需送醫。

台中市消防局昨晚7點多獲報，和平區東卯山登山步道1公里處有登山男子受傷，需救援，派出和平及谷關分隊，出動消防車2輛，消防人員4人，由小隊長黃來昇帶隊前往搶救。