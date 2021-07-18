高雄男口罩未戴好被警攔下 當場查獲兒少性剝削通緝犯

高雄吳姓男子因未戴口罩，被警方攔下，赫然發現吳是兒童及少年性剝削防制條例的通緝犯。吳當場辯稱是因沒收到司法文書，導致被通緝。警方當場將他逮捕，警詢後送辦。

警方表示，苓雅分局成功路派出所警員昨天下午5點多，在轄區內進行防疫稽查時，於自強三路、興中二路口，發現穿著藍色條紋上衣的吳男（25歲），提著餐點走在慢車道上。

因吳男因未將口罩戴好，引來警方注意，在盤查告知他違反防疫規定後，立即用警用小電腦查詢吳的身分，依違反傳染病防治法製單告發。

不過在警方查詢身分時，赫然發現吳男竟然是台中地檢署在今年5月發布的兒童及少年性剝削防制條例通緝犯。