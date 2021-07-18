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兄妹捐出零用錢 送防疫物資到清水警分局
台中市梧棲區一對兄妹擔憂員警在第一線防疫時不慎染疫，將存了一段時間的零用錢，拿去買防疫物資，送到台中市清水警分局安寧派出所，送給員警，員警感動也感謝。
警察是第一線接觸民眾的執法者，在疫情嚴峻的情況下，警方除了要受理民眾報案，還要協助清查轄內應暫停營業特定場所、取締違反防疫規定的行為等防疫工作，總是站在第一線的員警處於染疫高風險環境。
本月16日，梧棲區一對廖姓兄妹，21歲哥哥廖奎合與15歲妹妹廖咨靜，擔憂員警染疫，將存了一段時間的零用錢，一起拿去買防疫物資，自發性地採購咖啡、口罩、護目鏡及防護面罩一批，捐贈清水警分局安寧派出所員警，替第一線的員警加油打氣，讓員警有更完善的防護裝備，無後顧之憂在抗疫前線奮戰。
安寧派出所員警表示，很感謝這對兄妹的鼓勵，對警察的支持，倍感窩心，警方將會更加努力執行防疫及治安工作，安寧派出所所長王凱政提醒民眾，要持續加強落實防疫，戴口罩、勤洗手，避免群聚大家齊心抗疫，一同度過疫情難關。
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