竹市警辦犯罪宣導標語創作比賽 邀宅在家青少年拚創意

今年暑假的青春專案，新竹市警方辦理「保護青少年安全犯罪預防宣導標語創作比賽」，徵選新竹市國中、高中（職）學生發揮創意設計宣導標語，名次優異者有500至3000元不等獎金，即日起至7月23日下午5點截止收件，邀請學生在暑假期間動腦賺零用錢。

新竹市警少年隊指出，犯罪預防宣導標語創作比賽於去年首次推出時獲得熱烈迴響，參賽件數破百，獲獎的標語包括「要炸雞不詐欺、要食品拒毒品」、「危險駕駛上虎口、地獄等你入戶口」等，讓人為之一亮，看見學生的創意運用。今年因新冠肺炎疫情，決定再推出導標語創作比賽第二屆，邀請宅在家的少年學子動腦拚創意。

今年徵選的標語（SLOGAN）限14個字（含）以內的單句或雙句標語，須融入「反毒」、「拒菸」、「反霸凌」、「反幫派」、「反暴力」、「反危險駕車」、「反性剝削」、「反詐騙」等主題，並以簡潔、響亮、有創意、便於記憶為原則，區分為國中組、高中組，新竹市各國中、高中（職）在校學生（含應屆畢業生）均可參加，各組分別錄取前3名及佳作5名，分別頒發獎狀及獎金500至3000元不等。