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竹市警辦犯罪宣導標語創作比賽 邀宅在家青少年拚創意
今年暑假的青春專案，新竹市警方辦理「保護青少年安全犯罪預防宣導標語創作比賽」，徵選新竹市國中、高中（職）學生發揮創意設計宣導標語，名次優異者有500至3000元不等獎金，即日起至7月23日下午5點截止收件，邀請學生在暑假期間動腦賺零用錢。
新竹市警少年隊指出，犯罪預防宣導標語創作比賽於去年首次推出時獲得熱烈迴響，參賽件數破百，獲獎的標語包括「要炸雞不詐欺、要食品拒毒品」、「危險駕駛上虎口、地獄等你入戶口」等，讓人為之一亮，看見學生的創意運用。今年因新冠肺炎疫情，決定再推出導標語創作比賽第二屆，邀請宅在家的少年學子動腦拚創意。
今年徵選的標語（SLOGAN）限14個字（含）以內的單句或雙句標語，須融入「反毒」、「拒菸」、「反霸凌」、「反幫派」、「反暴力」、「反危險駕車」、「反性剝削」、「反詐騙」等主題，並以簡潔、響亮、有創意、便於記憶為原則，區分為國中組、高中組，新竹市各國中、高中（職）在校學生（含應屆畢業生）均可參加，各組分別錄取前3名及佳作5名，分別頒發獎狀及獎金500至3000元不等。
少年隊表示，這次活動辦法及相關表件已公布在新竹市警察局官方網頁的宣導與活動專區，各式參賽稿件已陸續寄達中，希望竹市少年學子可把握最後收件機會，踴躍參加。
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