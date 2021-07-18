西門町旅館男子刀傷命危 承租人聲稱不在台北

台北市萬華區成都路一間旅館，今天凌晨2時許，發現一名年約50歲中年男子倒臥一間套房內，男子大腿有刀傷，被發現時已沒有生命跡象，緊急被送往醫院急救；男子身上沒有證件，隨身手機被鎖上密碼，警方詢問旅館人員發現他不是房間承租人，轄區警方查閱旅館資料，聯繫承租人，對方只表示現在不在台北，隨後掛上電話；目前警方繼續聯繫承租人到案說明，並釐清男子身分，調閱附近監視器清查事發經過。

旅館人員指出，凌晨有人反映聽到吵鬧聲，旅館人員場查看，發現男子倒臥床鋪旁地板，大腿受傷流血，趕緊報案。