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台南將軍2歲女童遭父輾傷送醫 今凌晨不治
台南市將軍區昨天下午發生2歲女童遭父親開車不慎撞倒輾傷緊急送醫，今天凌晨1時傳出急救無效，女童父親經警方酒測值為0，對於意外發生相當自責，全案由警方深入調查釐清中。
這起不幸憾事發生在約昨天下午4點半，警方初步調查，女童37歲父親駕駛休旅車，先倒車在民宅前空地停妥，在卸貨後開車往前要駛離時，未注意在前方玩耍的1歲7個月大女兒，車子不慎撞倒女兒，車子輾傷女兒頭部。
家屬急報案求救，佳里消防分隊馳援，救護車抵達前，女童父親等家人為女童實施CPR約10至15分鐘，下午4點49分救護車抵達，評估女童額頭處疑似瘀血變形，呼吸微弱，急送麻豆新樓醫院急救。女童到院前，失去心跳和呼吸，經醫師搶救後，晚間轉送成大急救，傷勢危急，今凌晨1時警方證實噩耗。
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