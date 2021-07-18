去年勒令停業違法偷飛摔死人 飛行傘業者過失致死函辦

全國警戒三級微解封後昨天是第一個周末，新北市萬里區傳出飛行傘意外，陳姓男子在北基里山上的飛行場地起飛後，在山區盤旋數圈，降落時疑遇亂流高空墜落，送醫不治，警方昨天晚間漏夜偵訊經營的郭姓俱樂部負責人，將依過失致死罪嫌函送偵辦，今天將報請檢方相驗調查釐清。

新北市府體育處昨晚指出，去年10月即勒令業者停業，現場山坡地屬違法使用，今年6月曾開罰6萬元，昨天又涉違規偷飛，將再依違反區域計畫法再開罰，可處30萬元以下。另再依違反消保法開罰，可處6到150萬元。

警方調查，北基里山上有某飛行俱樂部經營飛行傘，65歲陳男是會員，昨天獨自駕飛行傘起飛，疫情爆發前會降落在山下的沙灘，但目前海域尚未解封，僅在山間繞飛，下午1時20分降落時，盤旋多圈後突失速墜地，消防人員獲報趕至，已無呼吸心跳，急救仍不治。

警方到現場鑑識，起飛點與墜落處相距約50多公尺，針對起飛現場坡道、墜落地點及死者的飛行傘、頭盔等裝備都拍照、採證，了解安全性及裝備有無問題，釐清是場地、操作、風向、身體因素或其他原因造成。

現場郭姓負責人向警方表示，陳男降落時，身體突然往後仰不慎掉落降落場旁高草叢裡 ，趕至後打119救援，他指並未對外營業收費，是會員自己飛行。家屬要求警方查明原因，同行一名友人質疑同意飛行的安全條件是否足夠。

一名資深飛行傘教練說，昨天風向和氣流不適合飛行，因為風很大且東南西北風亂吹，摔落者也是有經驗者，疑似遇到亂流才會高空墜落。

新北市政府體育處表示，死者是從萬里區忠萬里加投段起飛，這處飛行場域屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，去年10月即勒令停業，市府今年6月聯合稽查，又發現違法使用，依區域計畫法裁罰6萬元，昨天再發生意外，將再依違反區域計畫法再開罰，可處30萬元以下。