台南市東區民宅氣爆 1人受灼傷送醫插管急救

台南市東區裕農路726巷內一樓公寓，今天凌晨零點30分發生氣爆，造成屋內高姓男住戶灼傷送醫插管急救，氣爆造成附近十多戶玻璃破裂，數輛汽車玻璃碎裂。消防人員說，起火原因可能因瓦斯外洩引起。

住對面葛姓女鄰居說，當時她和家人還没睡著聽到碰很大一聲，連她家大門玻璃都破了，很恐怖。 台南市消防局救災救護指揮中心今天凌晨零點30分接獲報案，東區裕農路726巷5樓公寓發生氣爆。 消防人員到場，在一樓公寓後方發現火點，將全身80%灼傷，年約30多歲高姓男子送醫插管急救。消防人員說，高告訴他當時在屋內點煙，研判可能有瓦斯外洩他未注意點菸引發氣爆。 消防人員初步清查，這場氣爆共造成13戶玻璃破裂，還有位林姓中年婦人換氣過度送成大。 台南市東區民宅氣爆，現場一片混亂。記者黄宣翰/攝影 台南市東區民宅氣爆，現場一片混亂。記者黄宣翰/攝影 台南市東區民宅氣爆，現場一片混亂。記者黄宣翰/攝影 台南市東區民宅氣爆，現場一片混亂，林姓婦人換氣過度送醫。記者黄宣翰/攝影

【中央社台南18日電】

台南市東區裕農路民宅今天凌晨發生氣爆，男性屋主全身80%二度灼傷，送醫時意識清楚，原因有待調查。

台南市東區裕農路民宅今天凌晨發生氣爆，因聲響很大，周遭部份居民驚醒，一度以為電力設備故障，又要停電。

台南市消防局今天零時14分獲報，趕往現場將男性屋主送醫，這名屋主全身80%二度灼傷，意識清楚。消防局初步調查，氣爆原因疑因瓦斯外洩，屋主卻點火抽菸，但確切原因仍待調查釐清。