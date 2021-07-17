台南中華東路陸橋兩車對撞釀2傷 交通受阻40分鐘

「這車子怎麼撞的？」修配廠員工到場，發現BMW車頭全毀，嚴重凹陷，直呼不可思議。記者邵心杰／攝影

42歲賴姓男子下午5時25分駕駛BMW轎車，經台南市中華東路陸橋，由北往南行駛，不慎偏離車道，與對面車道迎面而來27歲劉姓女子所駕豐田轎車對撞，兩車頭嚴重毀損，滲漏大片油漬，後方45歲謝姓機車騎士經過時，連人帶車滑倒在地，路過人車通報119，陸續將賴、劉女兩人送醫，幸無生命危險，謝也無大礙並未送醫，車禍現場占用兩車道，交通受阻40分鐘後排除。

台南市警一分局交通分隊調查，賴、劉女兩駕駛酒測值均為零，員警趕往成大醫院了解其傷勢，所幸均無生命危險，進一步製作筆錄外，並調閱車用監視器等相關資料比對。交通分隊強調，事故原因仍待進一步釐清。

「這車子怎麼撞的？」修配廠員工到場，發現BMW車頭全毀，嚴重凹陷，直呼不可思議。反觀豐田轎車頭全毀，連引擎蓋都掀起扭曲，可見當時撞擊力道之大。因案發地點位在陸橋上，當時交通繁忙，影響往來交通，警方立即調派拖吊車將肇事車輛拖離現場，並通知清除現場油漬，約40分鐘排除路況，恢復正常。