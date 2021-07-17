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17歲男騎車挑戰阿婆灣 疑壓車失控撞牆腦髓外溢
嘉義大林一名17歲江姓男子，微解封後首個周末與朋友無照挑戰大埔鄉台三線阿婆灣，疑似天雨路滑，車輛失控打滑，江男後腦裂傷，腦髓外溢，當場昏迷失去呼吸心跳，目前仍在院搶救中。
今天上午嘉義山區飄著綿綿細雨，江姓少年與朋友騎車從大林出發，行經大埔鄉台三線阿婆灣路段時，疑似天雨路滑，失控自摔。
嘉義縣消防局獲報，隨即派遣大埔消防分隊到場，事故現場車體零件四散，駕駛江姓少年意識昏迷、身體多處擦傷、後腦撕裂傷，腦髓外溢緊急送醫，急救後送嘉義聖馬爾定醫院。
聖馬院方表示，江男到院前已失去呼吸心跳，全身多處擦傷，後腦裂傷腦髓外溢，右腳骨折，經急救後現在加護病房觀察中，尚未脫離險境。
員警初步排除酒駕，但無照方面警方仍會追究，事故原因仍有待警方進一步釐清。
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