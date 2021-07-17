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台南2歲女童疑遭父親倒車撞傷 無呼吸心跳送醫搶救

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台南2歲女童疑遭父親倒車撞傷 無呼吸心跳送醫搶救

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市將軍區今天下午4點59分，戴姓男子倒車時疑未注意，撞倒在車後玩耍未滿2歲女兒，造成頭部受傷。佳里消防分隊趕到，家屬已實施CPR約10至15分鐘，救護人員評估患者呼吸及脈搏後，立即強迫給氧，送醫途中女童鼻子耳朵持續出血、嘔吐，送至麻豆新樓醫院急救，傷勢嚴重無呼吸心跳，晚間再轉送成大醫院救治中。

學甲警分局初步了解，發生地點是一民宅前空地，報案人戴父表示倒車時未注意後方 ，不慎撞到在車輛後方玩耍的女兒，偵查隊已到場採證調查。

據指出，女童被救護車送到醫院時，頭部有外傷，心跳和呼吸停止，臉色蒼白雙眼呈熊貓眼，前額有多處淤傷，左耳有耳漏，觸診肱動脈有脈搏，有恢復自發性循環，小兒科醫師也協助搶救，傷勢仍危急，晚間轉送成大醫院。

台南將軍區一處民宅前空地下午近5點許傳出疑似父親倒車不慎撞傷2歲女兒，送醫急救。記者吳淑玲／翻攝
台南將軍區一處民宅前空地下午近5點許傳出疑似父親倒車不慎撞傷2歲女兒，送醫急救。記者吳淑玲／翻攝

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