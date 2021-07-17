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無業男佯裝顧客上門買彩券偷錢 警逮彩券行大盜

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

無業陳姓男子故計重施，佯裝顧客上門買彩券，涉嫌趁機偷錢，新北市土城區有多家彩券行遭竊，土城警方調閱監視器追查多日，昨天逮捕這名彩券行大盜，苟後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市土城區今年3月初日前發生一起彩券行竊案，一名穿著運動服中年男子，趁著彩券行老闆不注意之際，伸手竊取櫃台皮包內的1000元現金和金融卡，店家事後發現金額短少，自行調閱監視器蒐證後報警處理，土城方查出涉案者疑為有多起竊盜前科的慣竊陳姓男子（31歲）所為。

今年6月20日及6月24日，警方再度接獲報案，陳男分別又於土城轄內兩間公益彩券店佯裝顧客買彩券，趁被害店家不注意或上廁所時，竊取店內財物，分別得手現金2萬8000元及3萬5000元。

遭竊彩券行發現財物短少，立即向土城警方報案，警方調閱店內及周邊監視器，鎖定陳男涉嫌重大，昨天循線逮捕到案，警詢後依法函送檢方偵辦。

無業陳姓男子故計重施，佯裝顧客上門買彩券涉嫌趁機偷錢，有多家彩券行遭竊，土城警方昨逮這名彩券行大盜。記者王長鼎／翻攝
無業陳姓男子故計重施，佯裝顧客上門買彩券涉嫌趁機偷錢，有多家彩券行遭竊，土城警方昨逮這名彩券行大盜。記者王長鼎／翻攝
無業陳姓男子故計重施，佯裝顧客上門買彩券涉嫌趁機偷錢，有多家彩券行遭竊，土城警方昨逮這名彩券行大盜。記者王長鼎／翻攝
無業陳姓男子故計重施，佯裝顧客上門買彩券涉嫌趁機偷錢，有多家彩券行遭竊，土城警方昨逮這名彩券行大盜。記者王長鼎／翻攝

彩券行 監視器

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