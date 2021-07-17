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影／大貨車台61線沿路掉泥巴 警方2小時找出違規者開罰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，縣警局調閱路口監視器、過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，2小時內就比對出肇事車輛號碼，開罰3000元。

苗栗縣警察局表示，今天凌晨4點多接獲報案，台61線西濱快速公路後龍至通霄段及台1線白沙屯段掉落泥巴土堆，影響行車安全，縣警局與苗栗工務段同步派員處理7處出現泥堆的路面，包括台61線南下108公里、北上118、120公里，台1線南下124、126.1、128、130公里都有泥巴堆掉落，工作人員不到1小時就清除完畢，避免交通事故發生，車流量也維持順暢。

警方立即調閱路口監視器，並過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，2小時內就比對出肇事車輛號碼，開出1張3000元罰鍰的貨物滲漏罰單，並記車輛違規紀錄1次、駕駛人違規點數2點。

縣警局表示，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭者，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並記該汽車違規紀錄1次，駕駛人違規點數2點，且責令改正或禁止通行，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段並逕向駕駛人求償清除費用。呼籲駕駛人駕駛車輛裝載貨物務必再次確認是否綑綁牢緊，罰錢事小，導致交通事故致人傷亡恐觸犯刑法公共危險，吃上官司、得不償失。

一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，警方及工務段人員趕往處理。圖／苗栗縣警局提供
一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，警方及工務段人員趕往處理。圖／苗栗縣警局提供
一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，警方及工務段人員趕往處理。圖／苗栗縣警局提供
一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，警方及工務段人員趕往處理。圖／苗栗縣警局提供
一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，警方及工務段人員趕往處理。圖／苗栗縣警局提供
一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，警方及工務段人員趕往處理。圖／苗栗縣警局提供

監視器 苗栗縣

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