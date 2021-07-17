影／大貨車台61線沿路掉泥巴 警方2小時找出違規者開罰

一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，縣警局調閱路口監視器、過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，2小時內就比對出肇事車輛號碼，開罰3000元。

苗栗縣警察局表示，今天凌晨4點多接獲報案，台61線西濱快速公路後龍至通霄段及台1線白沙屯段掉落泥巴土堆，影響行車安全，縣警局與苗栗工務段同步派員處理7處出現泥堆的路面，包括台61線南下108公里、北上118、120公里，台1線南下124、126.1、128、130公里都有泥巴堆掉落，工作人員不到1小時就清除完畢，避免交通事故發生，車流量也維持順暢。

警方立即調閱路口監視器，並過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，2小時內就比對出肇事車輛號碼，開出1張3000元罰鍰的貨物滲漏罰單，並記車輛違規紀錄1次、駕駛人違規點數2點。