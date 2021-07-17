聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大貨車台61線沿路掉泥巴 警方2小時找出違規者開罰
一輛大貨車今天凌晨載運泥土行經台61線、台1線苗栗縣後龍、通霄路段，不料卻一路掉落，沿線至少有7處路面遭汙染，縣警局調閱路口監視器、過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，2小時內就比對出肇事車輛號碼，開罰3000元。
苗栗縣警察局表示，今天凌晨4點多接獲報案，台61線西濱快速公路後龍至通霄段及台1線白沙屯段掉落泥巴土堆，影響行車安全，縣警局與苗栗工務段同步派員處理7處出現泥堆的路面，包括台61線南下108公里、北上118、120公里，台1線南下124、126.1、128、130公里都有泥巴堆掉落，工作人員不到1小時就清除完畢，避免交通事故發生，車流量也維持順暢。
警方立即調閱路口監視器，並過濾來往車輛號牌及運用車辨系統，2小時內就比對出肇事車輛號碼，開出1張3000元罰鍰的貨物滲漏罰單，並記車輛違規紀錄1次、駕駛人違規點數2點。
縣警局表示，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭者，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並記該汽車違規紀錄1次，駕駛人違規點數2點，且責令改正或禁止通行，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段並逕向駕駛人求償清除費用。呼籲駕駛人駕駛車輛裝載貨物務必再次確認是否綑綁牢緊，罰錢事小，導致交通事故致人傷亡恐觸犯刑法公共危險，吃上官司、得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言