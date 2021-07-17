影／3級警戒飛行傘違規營業偷飛 飛行員疑遇亂流墜地亡

新北市萬里區一處飛行傘俱樂部，陳姓會員在降落時高空墜落死亡，經查起飛的地點位在萬里區忠萬李加投段，屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，屬違法起飛，先前已依違反區域計畫法裁罰在案，將再依違反消保法，處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

新北市政府消防局接獲新北市萬里區飛行傘墜落需緊急救援報案件，第一時間派遣大隊及鄰近分隊前往搜救，陳姓男子送醫後不治。業者表示，並未對外營業，飛行員是會員試飛。

市府表示，經查死者從某飛行傘俱樂部起飛，該處土地位於萬里區忠萬李加投段，屬於山坡地保育區農牧用地，不可做農業以外用途，新北市政府已於110年6月25日依區域計畫法裁罰在案，現場員工仍表示有收取會費經營飛行場，市府體育處前往稽查。萬里區長粘雪琴表示，對於違反區域計畫法部分，持續進行處理。

市府體育處表示，今天下午接獲通報派員前往，如確認該起案例係屬違規營業行為，除依區域計畫法開罰外，也將依消保法第58條開罰業者，處新臺幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消防局在此呼籲，民眾從事飛行傘活動應慎選安全合法的遊憩活動業者及場所進行消費，如要從事冒險的戶外活動，請結伴同行並事先告知親友行蹤，以降低意外發生。

警方目前已對起飛現場及墜落地點，還有死亡的飛行員的飛行傘、背包、安全帽等進行採證，釐清墜落原因及相關責任。