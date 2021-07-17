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澎湖3男自駕遊艇潛水撿海膽...29歲男溺斃失蹤 遺體被尋獲

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

澎湖陳姓男子昨晚與2友人駕自用遊艇到東嶼坪海域浮潛撿海膽，陳男不幸溺斃。記者陳玫伶／翻攝
澎湖陳姓男子昨晚與2友人駕自用遊艇到東嶼坪海域浮潛撿海膽，陳男不幸溺斃。記者陳玫伶／翻攝

微解封第一個周休假日，澎湖傳出憾事，陳姓男子昨與同學許姓男子、友人蔡姓男子昨天下午6時許駕自用遊艇「鑫海」到南方四島東嶼坪豬母礁海域附近潛水，結果陳男不幸溺水死亡，蔡、許男清晨將遺體送回馬公，全案由第八（澎湖）海巡隊報請地檢署偵辦。

據了解，陳姓男子（29歲）昨下午6時許與2名友人駕自用遊艇，到東嶼坪海域浮潛撿海膽，晚間8點多許男與陳男一起下水，並約定10點回到船上，結果遲遲不見陳男，許男與蔡男緊急開始搜索，也打電話求救，但該海域沒有訊號，只能持續搜尋。

2人直至今天凌晨4時許才在東嶼坪海域發現陳男，但已經不動，立即將他撈至艇上，由蔡男駕駛遊艇載回馬公，許男不會急救，半路聯繫太太協助通報海巡署並叫救護車，第八（澎湖）海巡隊獲報到岸邊待命，遊艇約40分鐘後抵岸，救護人員研判陳男遺體雖沒有外傷，但已明顯死亡，後續交由海巡人員處理。

據了解，「鑫海」遊艇過去曾改過名，船長為許男。有人指稱，3人疑似違規從事「潛水器漁業」，海巡隊無法證實，目前已將案情相關資訊報請澎湖地檢署介入調查，陳男詳細死因也已報請檢方相驗。

澎湖陳姓男子昨晚與2友人駕自用遊艇到東嶼坪海域浮潛撿海膽，陳男不幸溺斃。記者陳玫伶／翻攝
澎湖陳姓男子昨晚與2友人駕自用遊艇到東嶼坪海域浮潛撿海膽，陳男不幸溺斃。記者陳玫伶／翻攝

海巡署 遊艇 澎湖

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