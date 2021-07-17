陸船越界干擾作業 海巡一舉查扣母子船4艘

中國大陸籍漁船越界，干擾漁船作業，澎湖海巡隊昨天在花嶼西南海域，一口氣帶回「粵陽西漁39388」等母子船4艘，今天押返，依法查扣裁處。

澎湖海巡隊昨天下午接獲漁業電台轉台籍漁船報案，有3艘中國大陸快艇在花嶼西方12浬處干擾漁船作業，立即通報線上執勤的10038巡防艇前往，發現有陸籍的「粵陽西漁39388」和3艘快艇的母子船。

海巡依法廣播停俥受檢，陸船加速駛離並蛇行，巡防艇緊追強靠母船登檢，並要求召回3艘子船，共計有船長等12人和漁獲2000公斤，但所幸在船上未發現有豬和牛肉等相關製品，今天清晨人船一併查扣押返，依兩岸人民關係條例裁處。

由於疫情期，12名船員陸籍船員由澎湖衛生局現場進行快篩，所幸全數陰性，至於漁獲則全數拋。

澎湖海巡隊今年迄今查扣有7艘越界陸船，裁罰金額達新台幣1071萬元。