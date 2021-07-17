快訊

三峽涵洞上方石塊突掉落 2人骨折1人命危

華府傳槍擊事件 6歲女童送醫不治、5人受傷

陸船越界干擾作業 海巡一舉查扣母子船4艘

中央社 / 澎湖縣17日電

中國大陸籍漁船越界，干擾漁船作業，澎湖海巡隊昨天在花嶼西南海域，一口氣帶回「粵陽西漁39388」等母子船4艘，今天押返，依法查扣裁處。

澎湖海巡隊昨天下午接獲漁業電台轉台籍漁船報案，有3艘中國大陸快艇在花嶼西方12浬處干擾漁船作業，立即通報線上執勤的10038巡防艇前往，發現有陸籍的「粵陽西漁39388」和3艘快艇的母子船。

海巡依法廣播停俥受檢，陸船加速駛離並蛇行，巡防艇緊追強靠母船登檢，並要求召回3艘子船，共計有船長等12人和漁獲2000公斤，但所幸在船上未發現有豬和牛肉等相關製品，今天清晨人船一併查扣押返，依兩岸人民關係條例裁處。

由於疫情期，12名船員陸籍船員由澎湖衛生局現場進行快篩，所幸全數陰性，至於漁獲則全數拋。

澎湖海巡隊今年迄今查扣有7艘越界陸船，裁罰金額達新台幣1071萬元。

澎湖 海巡

延伸閱讀

NBA／快艇球團發表聲明 雷納德進行右膝ACL手術

抹香鯨受困澎湖赤崁岸際 海巡保育搶救不治

影／民眾暗夜闖漁港失足落箱涵 海巡、消防十多人救援

傳台東海巡打AZ又到皮膚科打針小中風 衛生局未獲通報

相關新聞

影／萬里飛行傘意外疑違法起飛 男子高空墜落宣告死亡

今天是微解封第一個周末，新北市萬里下午傳出一起飛行傘意外，65歲陳姓男子在降落時，高空墜落，送醫不治。金山警分局及新北市...

影／南迴公路砂石車追撞曳引車 車頭削掉大半車流回堵

台9線南迴公路447公里處今天上午近11時許發生砂石車追撞曵引車車禍，砂石車車頭因撞上曳引車後方的鋼架車斗，車頭幾乎被削...

澎湖3男自駕遊艇潛水撿海膽...29歲男溺斃失蹤 遺體被尋獲

微解封第一個周休假日，澎湖傳出憾事，陳姓男子昨與同學許姓男子、友人蔡姓男子昨天下午6時許駕自用遊艇「鑫海」到南方四島東嶼...

影／花蓮小貨車、客運碰撞 貨車翻車駕駛夫妻1死1傷

花蓮縣瑞穗鄉今天上午發生客運、小貨車碰撞，造成小貨車側翻，車上林姓駕駛受傷，坐副駕駛座的林妻傷重送醫不治的意外。初步調查...

微解封為求溫飽 萬華警查獲女皮條客與越南賣淫女

台北市萬華警分局日前獲報，近日疫情較為疏緩後，轄內康定路一帶，出現零星私娼也開始微解封，出來站壁拉客情形，警方加強查緝，...

鞋內遭人放小活魚 女子怒報警

高雄邱姓女子因鞋墊下遭人放置小魚，邱女見狀嚇得將鞋子往外丟，向警方報案。轄區警方左營分局文自派出所獲報後，開立受理案件證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。