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微解封為求溫飽 萬華警查獲女皮條客與越南賣淫女

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局日前獲報，近日疫情較為疏緩後，轄內康定路一帶，出現零星私娼也開始微解封，出來站壁拉客情形，警方加強查緝，今天查獲台灣籍尤姓（63歲）女皮條客在巷弄內媒介拉客，以每次1800元代價，媒介越南籍女子（30歲）從事性交易

據了解，尤女多年前也是私娼，因年老色衰，從私娼轉職為皮條客，近期因疫情嚴峻，為求溫飽迫於無奈，只好在警戒期間就媒介越南女子賣淫謀生，詢後尤女依妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦，賣淫女子依社會秩序維護法裁處。

萬華警分局說，長期以來就針對鑽石大樓周邊，私娼違法招攬，意圖從事性交易，全日24小時編排勤務，由分局各所、隊組合警力及分局巡官以上幹部，組成四層警網，加強實施線上警力小區域反覆巡邏、守望，並運用「視訊巡邏」科技執法，以針對鑽石大樓周邊「站壁私娼」易駐足區塊，強力掃蕩，盤查取締。

自7月13日防疫三級警戒微解封後，警方取締站壁私娼拉客從事性交易，妨害風俗及妨害風化案件，合計9件10人。新任台北市警察局長楊源明，今天特地到萬華分局，視察轄區狀況，並慰勞執勤員警，要求持續加強取締掃蕩色情，還給居民乾淨安寧的生活環境。

萬華分局呼籲，疫情警戒第三級期間，請全民共同防疫，警方掃黃絕不手軟，將持續強力取締。

台北市萬華警分局查獲越南籍賣淫女子。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局查獲越南籍賣淫女子。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局查獲尤姓女皮條客。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華警分局查獲尤姓女皮條客。記者廖炳棋／翻攝

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