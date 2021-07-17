鞋內遭人放小活魚 女子怒報警

高雄邱姓女子因鞋墊下遭人放置小魚，邱女見狀嚇得將鞋子往外丟，向警方報案。轄區警方左營分局文自派出所獲報後，開立受理案件證明單，積極調閱路口監視器，已掌握一名形跡可疑男子。

左營分局表示，14日時，在左營區曾子路上某間家具行上班的邱女，因鞋子多放在室外，當她下班要穿上鞋子離去時，突感到鞋墊下有異物，沒想到脫下檢查就發現鞋內遭人放置活魚，她當場嚇得花容失色，將鞋子向外丟。

事後，心情稍微平復的邱女到左營分局文自派出所報案，並在臉書Po網，警方依規定受理，朝毀損、恐嚇罪嫌偵辦。