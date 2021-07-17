影／花蓮小貨車、客運碰撞 貨車翻車駕駛夫妻1死1傷
花蓮縣瑞穗鄉今天上午發生客運、小貨車碰撞，造成小貨車側翻，車上林姓駕駛受傷，坐副駕駛座的林妻傷重送醫不治的意外。初步調查，客運駕駛未酒駕，小貨車林姓駕駛則抽血送驗中，正釐清肇事原因。
這起死亡車禍發生在上午10時40分，地點在瑞穗鄉溫泉路2段與北六路口，當時小貨車從北六路駛出，右側與行駛在溫泉路上的花蓮客運發生碰撞，因撞擊力道猛烈，小貨車側翻，車頭扭曲變形。
瑞穗消防分隊獲報趕往救援時，坐在小貨車副駕駛座的46歲林妻已無生命跡象，消防人員將她救出送往玉里慈濟醫院，上午11時45分傷重不治；50歲林姓駕駛肩膀、頭部斯裂傷，被送往玉里榮民醫院治療。花蓮客運當時未載客，客運黃姓女駕駛未受傷。
鳳林警分局員警到場測繪蒐證，初步調查，雙方駕駛都有合格駕駛，客運黃姓女駕駛酒測未酒駕，貨車林姓駕駛仍在醫院觀察，抽血送驗中，警方持續調查，釐清肇事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言