影／花蓮小貨車、客運碰撞 貨車翻車駕駛夫妻1死1傷

花蓮縣瑞穗鄉今天上午發生客運、小貨車碰撞，造成小貨車側翻，車上林姓駕駛受傷，坐副駕駛座的林妻傷重送醫不治的意外。初步調查，客運駕駛未酒駕，小貨車林姓駕駛則抽血送驗中，正釐清肇事原因。

這起死亡車禍發生在上午10時40分，地點在瑞穗鄉溫泉路2段與北六路口，當時小貨車從北六路駛出，右側與行駛在溫泉路上的花蓮客運發生碰撞，因撞擊力道猛烈，小貨車側翻，車頭扭曲變形。

瑞穗消防分隊獲報趕往救援時，坐在小貨車副駕駛座的46歲林妻已無生命跡象，消防人員將她救出送往玉里慈濟醫院，上午11時45分傷重不治；50歲林姓駕駛肩膀、頭部斯裂傷，被送往玉里榮民醫院治療。花蓮客運當時未載客，客運黃姓女駕駛未受傷。