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影／宜蘭開車衝桃園訪友 北宜過彎疑車速快自撞翻車
張姓男子今天從宜蘭開車欲前往桃園訪友，行經北宜公路17.3公里處，過彎時疑車速過快自撞道路旁邊坡後，整輛汽車側翻在道路中央，一度造成雙向交通大打結。張男因手臂骨折送醫急救，經警方檢測酒測值為零，至於車禍事故確實發生原因，現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天上午8時13分獲報，石碇區北宜路17.3公里處發生車禍意外，有人受傷，救護車趕抵現場時，發現一輛白色豐田汽車側翻後，占據雙線道路正中央，汽車駕駛張姓男子（28歲）疑似左手臂骨折、全身多處擦傷，送往新店耕莘醫院急救。
據了解，張男今天獨自一人從宜蘭開車出發，走公宜公路由坪林區往新店區方向行駛，欲前往桃園訪友，石碇區北宜路17.3公里一處彎道，過彎時疑似車速過快，不慎失控自撞道路旁邊坡後，整輛車側翻躺在兩線車道正中央，所幸沒有波及其他用路人車，但也造成雙向車輛難以通行。
新店警方獲報儘速趕抵時，傷者已由救護車送醫，警方在現場交管指揮交通，疏解車流。肇事的張男酒測值為零，至於車禍確實發生原因，現由警方調查釐清中。
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