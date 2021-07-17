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他15萬救命錢放機車街友翻出偷走 住起飯店日花近萬元

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名林姓男遊民，趁著深夜竊取顏姓男子放在機車置物箱內的15萬元現金，因是救命錢，顏心急如焚。轄區警方三民一分局獲報後展開追查，一周後逮捕林男，追回剩下的8萬多元。

警方表示，顏男（31歲）本月8日晚間騎車回到三民區住家後，一時忘記將要支付家人醫療費用的15萬元現金，放置在機車置物箱內。深夜凌晨2點多，林男遊蕩時，無意隨手翻弄顏的機車置物箱，拿走大筆現金。

直到隔天上午8點多，一覺而醒的顏男想起忘記將15萬元現金帶走，外出查看才發現遭竊。轄區警方獲報追查，憑藉著專業的偵查技巧及過人的識人能力，迅速鎖定林男身分，前天將林男逮捕，拿回剩餘的8萬6900元。

警方發現，林男得手後，拿著15萬元現金，大吃大喝，還住起飯店，每天花費近萬元，生活奢侈。警詢後依竊盜罪嫌送辦。顏也因感謝警方，帶著飲料到派出所致意。

高雄一名林姓男遊民，趁著深夜竊取顏姓男子放在機車置物箱內的15萬元現金。記者邱奕能／翻攝
高雄一名林姓男遊民，趁著深夜竊取顏姓男子放在機車置物箱內的15萬元現金。記者邱奕能／翻攝
高雄一名林姓男遊民，趁著深夜竊取顏姓男子放在機車置物箱內的15萬元現金。記者邱奕能／翻攝
高雄一名林姓男遊民，趁著深夜竊取顏姓男子放在機車置物箱內的15萬元現金。記者邱奕能／翻攝

竊盜 遊民

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