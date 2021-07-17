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影／驚險撞擊影片曝 環台年輕女騎士台二線撞垃圾車亡

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

高雄張姓26歲女子與一名女性友人各騎一輛機車環台，昨天行經台二線貢寮路段時，張女的電動機車與對向一輛垃圾車相撞，當場沒有呼吸心跳，送醫不治，警方將開垃圾陳男修車廠員工，依過失致死罪嫌移送檢方並相驗。相撞過程的影帶曝光，張女機車突偏到對向車道導致意外發生，相關肇事責任有待檢方釐清。

瑞芳警分局調查，昨天上午10時38分，消防局119獲報台二線112.5k發生車禍，瑞芳警分局員警及救護車到現場時，張姓女騎士被撞飛離垃圾車有30多公尺，當場已無意識，送醫不治。張女騎乘電動機車往基隆方向行駛，與往宜蘭方向宜蘭頭城鎮公所垃圾車發生車禍。

警方說，開垃圾車的陳男（49歲）是汽車維修廠員工，修完車要開回去，發生撞車意外，他趕緊停車跑下去看，在救護過程直接雙手合十跪在地上祈禱。警方採證調查報請檢方相驗。機車受損嚴重，零件散落一地。

陳男酒測值為零，他向警方供稱，對方跨越中線到他的車道前撞上，煞車不及。與張女同行的還有另一名女性友人，她當時騎在較靠右側，張女靠近中線車道，她發現張女撞車後馬上停下車查看，已經發生車禍，附近有監視器錄下撞擊過程。為何張女的車會突然駛到對向車道，檢警還要進一步釐清。

環台年輕女騎士台二線撞垃圾車亡。記者游明煌／翻攝
環台年輕女騎士台二線撞垃圾車亡。記者游明煌／翻攝

垃圾車 車道 車禍

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