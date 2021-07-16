等過馬路看病卻突倒地不起 三重警急CPR救回老婦一命

68歲邱姓老婦13日上午8時許在新北市三重區新北大道一段三重醫院快篩站附近倒地不起，所幸警方在快篩站執行安全勤務，見老婦倒地失去呼吸心跳，趕緊上前實施CPR急救並撥打119，交由救護人員送醫後救回一命，至於邱婦倒地原因有待醫護人員調查釐清。

三重警分局指出，13日上午8時許，光明派出所長吳家森與員警鍾京倫在三重醫院快篩站疫苗施打處執行安全維護勤務時，發現一名老婦突然倒在對街體育館路旁。

兩名員警見狀趕緊上前，經拍打、呼喊老婦均無反應，只見老婦呼吸逐漸微弱，吳員立即對老婦實施CPR急救，老婦恢復呼吸心跳後，又一度失去生命跡象。吳家森沒有放棄急救，繼續施予CPR急救，鍾員則協助撥打119求救，直至三重醫院急診人員到場接受，實施CPR及AED急救後，再將她送三重醫院急診並轉往長庚醫院。