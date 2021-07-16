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砂石車壓傷69歲老婦 駕駛稱：沒看到她
大車撞小車！一輛砂石車今日下午4時許行經台北市內湖區安康路時，疑似未注意右前方停等的機車女騎士，起步時不慎將她壓入車底，所幸駕駛發現後立刻停車。女子經搶救後，送醫無生命危險，惟左腿部傷口深可見骨，警方後續將進一步調查肇事原因。
警方調查，今日下午4時27分，40歲陳姓男子駕駛營業用大貨車，當時空車沒有載貨，他稱自己沒有看到前方的69歲葉姓女騎士，因此肇事；警方經同意後酒測，雙方均無酒駕情事。
消防人員到場後，利用破壞器材15分鐘左右便將受困的葉女拉出，她當下意識清醒，左小腿傷口略深、疑似骨折，其餘身體多處擦挫傷，仍在三軍總醫院治療。
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