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砂石車壓傷69歲老婦 駕駛稱：沒看到她

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

大車撞小車！一輛砂石車今日下午4時許行經台北市內湖區安康路時，疑似未注意右前方停等的機車女騎士，起步時不慎將她壓入車底，所幸駕駛發現後立刻停車。女子經搶救後，送醫無生命危險，惟左腿部傷口深可見骨，警方後續將進一步調查肇事原因。

警方調查，今日下午4時27分，40歲陳姓男子駕駛營業用大貨車，當時空車沒有載貨，他稱自己沒有看到前方的69歲葉姓女騎士，因此肇事；警方經同意後酒測，雙方均無酒駕情事。

消防人員到場後，利用破壞器材15分鐘左右便將受困的葉女拉出，她當下意識清醒，左小腿傷口略深、疑似骨折，其餘身體多處擦挫傷，仍在三軍總醫院治療。

警方表示，將積極調閱監視器以及大貨車的行車記錄器，好釐清詳細事發經過，以及肇責。

北市內湖區安康路發生大貨車撞機車，被撞女騎士送醫無生命危險，雙方均無酒駕。記者翁至成／翻攝
北市內湖區安康路發生大貨車撞機車，被撞女騎士送醫無生命危險，雙方均無酒駕。記者翁至成／翻攝

監視器 行車記錄器 北市

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