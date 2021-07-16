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議長隨扈養的雞被狗咬死 因追打狗與人爆流血衝突

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

有網友今貼文指控雲林縣黃姓警員拿彈弓打狗，因陳姓男子勸阻，竟被黃動手毆打，黃還二度偕友人闖入陳男工作的一家木工廠，持棍再將陳打得頭破血流縫了10多針。事後黃警與陳男已和解，但木工廠主人認為未獲合理賠償，有人就把監視器打人過程影片PO網，使事情曝光。

這名黃姓員警經查是目前擔任雲林縣議長沈宗隆的隨扈，北港分局今出面說明原由並依法處理對黃行政處分。黃警無奈地說，他與受傷的陳男已達成和解，沒想到工廠屋主卻不肯罷休，一切就交由司法處理。

今天有人在爆料公社PO出警察用彈弓打狗，不聽勸阻又持棍棒傷人，此事在網路爆開，兩方都有網友留言相挺，有人斥責警察耍威風，有人則認為事既已和解不應再追究掀底。

記者今天找到黃姓木工廠屋主，他說，他在家開木工廠，黃姓警員是他的鄰居，本月3日事發當晚，黃警家中所養的雞被一隻野狗咬死，便拿著彈弓騎機車追射流浪狗，一路追到他家前庭院，當時在他家的陳姓朋友見狀勸阻，兩人因而生口角衝突，黃警還追進工廠毆打陳。

黃姓屋主說，他聽到屋外爭吵，出來緩頰後，黃警離去，沒想到黃警過不久又帶了另兩名男子回頭上門找陳理論，隨即又打了起來，陳男被用棍子打倒在地血流滿面，他央求對方停手，才趕緊將陳送醫，縫了十多針。

事後，黃警與受傷的陳男以36萬元達成和解，並同意賠償木工廠因爭吵受損的木料16萬元，黃姓屋主認為，黃警侵門踏戶打傷人，連他家的狗也遭殃受傷，黃警未依約理賠，拿10萬就要了事，讓人無法接受。

黃姓員警今受訪時表示，家中養的雞被狗咬死很多隻，當天看到狗又來攻擊雞寮，一怒之下才拿彈弓驅趕，當時與在場的陳男發生口角，才爆發衝突，事後他也取得陳的諒解並達成和解，並賠了鄰居屋主10萬元，希望化解糾紛，沒想到對方竟又把此事爆開，既然這樣大家只有循法律途逕處理。

警方也說明，事發當天黃警輪休在家，事件起因家中雞舍遭野狗攻擊，他持彈弓驅趕野狗，引發這場衝突，黃員於案發後已取得對方諒解並和解，但黃員因處事不當造成紛爭，已對他處以行政懲處。

黃姓員警養的雞被狗咬死，追狗到鄰居家前用彈弓驅趕野狗，沒料爆發與人毆打衝突。記者蔡維斌／翻攝
黃姓員警養的雞被狗咬死，追狗到鄰居家前用彈弓驅趕野狗，沒料爆發與人毆打衝突。記者蔡維斌／翻攝
黃姓警員與人衝突的現場還留有血跡。記者蔡維斌／攝影
黃姓警員與人衝突的現場還留有血跡。記者蔡維斌／攝影
黃姓員警養的雞被狗咬死，追狗到鄰居家前用彈弓驅趕野狗，沒料爆發與人毆打衝突。記者蔡維斌／翻攝
黃姓員警養的雞被狗咬死，追狗到鄰居家前用彈弓驅趕野狗，沒料爆發與人毆打衝突。記者蔡維斌／翻攝

警察

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