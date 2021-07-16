貪玩柴犬「布丁」走失 警方機靈P0網協尋

一隻柴犬「布丁」走失，被熱心民眾帶回派出所，高雄警方帶毛小孩去動物醫院掃瞄晶片無果後，靈機一動P0網協尋，當天就有一名李姓老翁前來認領。

警方表示，昨天下午4點多時，一名陳姓男子牽著一隻柴犬到左營警分局啟文派出所內，指鼓山區中山國小舊址圍牆附近，發現一隻疑似走失的柴犬。請警方協助。

值勤警員見到這隻柴犬身體乾淨，又穿著迷彩背心，推測可能是附近住戶飼養，便同意將這隻柴犬安置在派出所。

隨後，警方先將柴犬帶到動物醫院掃瞄晶片，雖然柴犬有植入，卻無登記主人連繫資料，警方靈機一動便在臉書寵物協尋社團Po文，號召廣大網友一起，尋找柴犬主人。