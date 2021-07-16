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貪玩柴犬「布丁」走失 警方機靈P0網協尋

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

一隻柴犬「布丁」走失，被熱心民眾帶回派出所，高雄警方帶毛小孩去動物醫院掃瞄晶片無果後，靈機一動P0網協尋，當天就有一名李姓老翁前來認領。

警方表示，昨天下午4點多時，一名陳姓男子牽著一隻柴犬到左營警分局啟文派出所內，指鼓山區中山國小舊址圍牆附近，發現一隻疑似走失的柴犬。請警方協助。

值勤警員見到這隻柴犬身體乾淨，又穿著迷彩背心，推測可能是附近住戶飼養，便同意將這隻柴犬安置在派出所。

隨後，警方先將柴犬帶到動物醫院掃瞄晶片，雖然柴犬有植入，卻無登記主人連繫資料，警方靈機一動便在臉書寵物協尋社團Po文，號召廣大網友一起，尋找柴犬主人。

昨晚9點多時，一名李姓老翁（71歲）帶著孫女走入派出所內，表明自己是柴犬主人，並說下午牽著柴犬「布丁」外出倒垃圾，一個不注意布丁的牽繩滑落，貪玩的牠就往馬路跑走，高齡70歲的李根本追不上，他苦尋好久都找不著。

警方po網協尋。記者邱奕能／翻攝
警方po網協尋。記者邱奕能／翻攝
警方帶著柴犬布丁到動物醫院掃瞄晶片。記者邱奕能／翻攝
警方帶著柴犬布丁到動物醫院掃瞄晶片。記者邱奕能／翻攝
柴犬布丁重回主人懷抱。記者邱奕能／翻攝
柴犬布丁重回主人懷抱。記者邱奕能／翻攝

柴犬

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