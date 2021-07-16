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台中72歲翁開車突對撞大客車 受困車內傷重不治

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市霧峰區四德路474巷口今天下午發生大客車與轎車相撞的死亡車禍，由72歲黃姓男子駕駛的白色轎車不明原因跨越雙黃線駛入對向車道，與對向迎面而來的大客車碰撞，兩車的車頭嚴重損毀，黃姓駕駛受困車內，經消防隊救出送醫，仍因傷重不治，陳姓大客車駕駛多處挫傷，經送醫救治，目前留院觀察中。霧峰交通分隊說明，2名駕駛經酒測都沒喝酒，至於車禍原因？待檢察官相驗釐清。

這起車禍發生在今天下午1時15分，當時大客車沿四德路西往東方向直行，白色轎車沿四德路東往西行駛，就在快接近大客車時，突然跨越雙黃線撞上，兩車的車頭都嚴重毀損，其中72歲黃姓駕駛受困車內，由消防隊協助救出送醫，大客車駕駛也受傷，兩名傷者都送亞洲大學附屬醫院急救。

亞洲大學附屬醫院說明，黃姓駕駛到院時已經沒有生命跡象，檢傷發現他頭部、頸部、顏面挫傷外，左側還有嚴重氣胸、血胸內出血，經搶救30分鐘後仍傷重不治，公車駕駛陳姓男子則是多處挫傷，目前留院觀察中。

台中市霧峰區四德路474巷口今天下午發生大客車與轎車相撞的死亡車禍，72歲黃姓轎車駕駛經送醫傷重不治。圖／讀者提供
台中市霧峰區四德路474巷口今天下午發生大客車與轎車相撞的死亡車禍，72歲黃姓轎車駕駛經送醫傷重不治。圖／讀者提供
台中市霧峰區四德路474巷口今天下午發生大客車與轎車相撞的死亡車禍，72歲黃姓轎車駕駛經送醫傷重不治。圖／讀者提供
台中市霧峰區四德路474巷口今天下午發生大客車與轎車相撞的死亡車禍，72歲黃姓轎車駕駛經送醫傷重不治。圖／讀者提供

車禍 亞洲大學 檢察官

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