雲林員警涉打人虐狗 北港分局：雖和解仍將懲處

民眾日前網路爆料，雲林縣1名員警在水林鄉涉拿彈弓虐狗、還打人。北港警分局今天表示，案發時即受理偵辦，黃姓員警已與對方和解，但黃員處事不當造成糾紛，仍將行政懲處。

日前有民眾在臉書（Facebook）貼文指出，雲林縣1名黃姓警員涉嫌拿彈弓虐狗，黃員還因不滿遭一旁陳姓男子勸阻而涉嫌動手打人，網友並分享當天監視器畫面。

對此，雲林縣警察局北港分局表示，7月4日接獲民眾報案，指稱水林鄉1處民宅發生糾紛，獲報後立即偵辦，發現是北港警分局休假中的黃姓員警因家裡雞舍家禽遭野狗追咬死傷，他驅趕野狗時與陳姓鄰居發生誤會，引發衝突。

北港警分局指出，陳姓鄰居報案後，未對黃員提出傷害告訴，黃員已向陳姓鄰居道歉，獲得諒解，雙方達成民、刑事和解。

北港警分局表示，雙方雖已和解，但黃姓員警因處事不當造成紛爭，仍將遭行政懲處。