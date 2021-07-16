住戶怒！民眾深夜狂甩尾噪音大 地點還在警局附近

台北市南港區有駕駛半夜不睡覺，在私人停車場不斷甩尾，刺耳的煞車聲嚴重影響附近社區安寧，住戶陳姓男子氣得報警；令他不解的是，附近就是南港警分局，竟還有人如此大膽。南港警方表示，已著手製作查訪紀錄，朝社維法辦理，並將加強該路段巡邏，維護社區安寧。

據了解，本月12日深夜1時許，有駕駛在重陽路39巷跟57巷中間的停車場練習甩尾，整個過程不到5分鐘，警方獲報到場後駕駛早已離去。

陳男隔日在臉書社團貼文說「剛剛又有白痴來向陽路162巷停車場甩尾了，我看是同一台，上次不知道監理站驗得怎麼樣？」其中還附上去年11月，另一名社團成員的「甩尾目睹文」截圖，暗示「已經不是第一次了」。

住戶官姓女子留言說，「我們家也聽得一清二楚，有夠囂張，一直來煞車！煞車聲很刺耳！」，表示家中小孩因此嚇到哭出來。另外有人貼出去年11月的甩尾畫面「支援」，驚訝的是，時間是凌晨5時許。

據悉，去年11月時該處是一大片空地，民眾報案後警方把空地封起來，現在地主將它改建成私人停車場，停車場斜對面就是南港警分局。