台中霧峰自小客車逆向撞公車 1死1傷

台中市72歲黃姓男子今天駕駛自小客車，在霧峰區四德路不知何故逆向撞上陳男駕駛的公車，黃男送醫後不治，陳男無生命危險，事故原因由警方調查釐清。

台中市消防局今天下午1時15分獲報指出，霧峰區四德路發生公車與自小客車事故，有民眾受傷急需救援，派遣溪湳、大里分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，與消防人員8名前往處理。

消防人員表示，到場時發現公車與自小客車駕駛受傷，其中黃男OHCA（到院前心肺功能停止）、陳男頭暈胸痛，兩人都被送往亞洲大學附屬醫院救治。院方表示，黃男因左側氣血胸、頭頸部及顏面嚴重挫傷，到院前沒有呼吸心跳，急救後仍宣告不治，公車駕駛陳男有多處挫傷，沒有生命危險。

警方查出，黃男案發當時駕駛自小客車，沿四德路由東往西行駛，因不明原因跨越雙黃線駛入對向車道，與陳男駕駛的公車發生碰撞，事故原因仍在調查釐清。