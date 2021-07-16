高雄婦聽信詐騙集團交款 警及時逮車手救回85萬養老金

高雄市蘇姓婦人疑接獲詐騙電話，需到銀行提領85萬元現金交由檢警單位保管，蘇婦不疑有他，銀行行員發現有異報警，警方擔心蘇婦遇詐騙集團趕到蘇婦住家，但蘇婦依然相信對方說詞，並早已將現金交給對方車手，幸好警方搜查時發現未走遠的劉姓車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

據了解，蘇姓婦人（73歲）昨天接獲自稱戶政單位科長電話，表示她的戶籍謄本遭他人冒用，並以偵查不公開為由不能告訴他人，蘇婦聽信對方，下午1時許到左營區第三信用合作社提領現金85萬元，並堅稱現金是為裝修女兒房屋所用，行員察覺有異報警並試圖留下蘇婦，但蘇婦很快離開，返回位於仁武區住家。

警方到蘇婦家中時，蘇婦言詞閃爍但依然堅持己見，員警立即通知蘇婦女兒返家協助，蘇婦表示已將現金依指示放在指定腳踏車籃內，警方派員到周邊清查，發現一名劉姓男子（22歲）背個背包形跡可疑，手上還提一個寫有蘇婦姓名的第三信用合作社紙袋。

劉男一開始辯稱，他是帶現金從桃園到高雄買車，後又改口在腳踏車菜籃撿到，但在警方調閱監視器並經蘇婦指認，終於坦承自己是聽從詐騙集團指示，到一輛腳踏車前置物籃取款，蘇婦這時才驚覺自己遭騙，事後蘇婦女兒再三提醒蘇婦不要聽信來路不明的電話，也感謝員警及時救回蘇婦養老金。