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高雄市調整中階警官人事 受疫情影響僅29人異動
高雄市警局今天下午發布人事異動命令，29名中階警官調整職務。高雄市警局表示，考量疫情尚未解封，且防疫措施推動第一線分駐所、派出所長須全心投入，為避免異動幅度過大，影響防疫工作推動，暫緩第六序列以下職務陞遷，待疫情緩和，再全面檢討派補。
29名警官異動人事，7月20日履新，新職調整名單如後：
鹽埕分局保防組長莊昆霖
三民一分局防治組長陳信全、勤務指揮中心主任謝保富
苓雅分局行政組長陳順嘉、保防組長侯政傑、交通組長徐志宏、秘書室主任王俊凱
楠梓分局行政組長羅榮忠、防治組長楊境恩、勤務指揮中心主任許朝治
小港分局行政組長蔡容銘、防治組長林宏進、民防組長吳長泉
仁武分局民防組長謝榮麟
湖內分局保防組長李夢珍、秘書室主任蔡志雄
旗山分局行政組長鄭建裕、秘書室主任洪志宏
六龜分局交通組長黃銘晟、保防組長郭隆益
保安大隊秘書室主任洪俊榮
行政科正俗股長王敏輝、警務正吳志昇、勤務股長孔裕山、訓練科諮商股長王淑蘭、防治科查尋管理股長沈幸潔、法制室法制股長林慶昌、後勤科財物股長陳文魁、督察室督察員吳明忠
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