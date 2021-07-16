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影／警急中生智扳彎衣架勾鑰匙 臥床喑啞婦敬禮致謝

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

61歲喑啞劉婦久病臥床，新任的居家照護員竟未拿到鑰匙，里長以視訊方式發現劉婦臉色蒼白，報警處理。警方在窗戶請劉將鑰匙丟出未果，急中生智，扳彎衣架來勾取床角鑰匙，順利開門進到房間，劉婦激動發出聲音，並舉手敬禮向員警致謝。

劉姓喑啞婦人因丈夫長期在外地工作，久病臥床的她生活需由居家照顧員幫忙，未料，前任居家照顧員未將鑰匙交接給新的居家照顧員，導致劉婦獨自在家臥床許久，劉有血糖問題，里長以手機視訊發現劉婦臉色蒼白，本周一(12日)趕緊報警。

人命關天，台中市豐原警分局豐原所員警朱國禎、廖經瑋趕緊巡視住家後方有無其他出口，在鐵窗處聽到劉婦虛弱的呼救聲，劉婦意識清楚但無法起身，員警請婦人將鑰匙丟到窗外，不料卻掉落在床角，恰好兩支衣架掛在鐵窗外，員警急中生智將衣架扳彎成掛勾，以手電筒照明，順利勾到鑰匙。

員警拿著鑰匙跑到前門開鎖，2位里長也跟著進屋查看，確認劉婦無慮，劉婦臥床見到警方與里長順利開門，開心舉手敬禮表示感謝。

警方從鐵窗外見劉婦虛弱臥病在床。圖／讀者提供
警方從鐵窗外見劉婦虛弱臥病在床。圖／讀者提供
警方急中生智，將衣架扳彎變成掛勾，順利勾取鑰匙（紅色圓圈處）。圖／讀者提供
警方急中生智，將衣架扳彎變成掛勾，順利勾取鑰匙（紅色圓圈處）。圖／讀者提供

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