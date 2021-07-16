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神鬼認證翻版！通緝犯偽造證件 向銀行貸款得手近百萬
通緝犯謝姓男子偽造他人身分證，應徵當大樓管理員，趁機取得住戶證件等資料，再涉嫌偽造住戶證，大肆向金融機構貸款，就連勞工紓困貸款10萬元也順利貸出，總計貸得近百萬元。直到受害住戶接獲印鑑變更通知才東窗事發，才令警方發覺簡直是電影「神鬼認證」的翻版。
謝姓男子（58歲）10多年前便有偽造證件技術，近年來涉偽造文書案，也經高雄、新北等地方法院，共判2年7月徒刑，但他沒報到執行，自2018年3月起，由高雄、新北地檢署發布4件通緝。
據了解，謝姓男子去年12月偽造另名謝姓男子的身分證，受聘在高雄市三民區某大樓當管理員，直到今年4月離職。任職期間，1名吳姓住戶申請大樓磁扣，將身分證交給謝，謝竟利用吳姓住戶的身分資料，涉嫌偽造出身分證、駕照，便利用吳的身分涉嫌向金融機構貸款、向電信公司申請手機門號，取得手機後變賣。
直到今年4月，吳姓住戶才發覺現有人冒用他的身分，在高雄市新興區、左營區2家銀行申請信用貸款，各貸出20萬元，又在鳳山區向某保險公司申辦保險單貸款35萬元，並赴苓雅區某銀行申辦勞工紓困貸款10萬元，且被冒用申請手機、租車，連向各地警察機關報案，但發覺冒用人仍未鬆手。
7月4日吳姓住戶獲高雄郵局通知他申請遺失變更印鑑，他趕緊告知郵局有人冒用他的身分，但他郵局帳戶內的8萬3000元存款提領一空。
高雄市新興分局據報，查出謝姓男子涉案，7月13日深夜謝去租車，在新興區忠孝一路被捕。警方到他苓雅區租處，搜出謝偽造的證件及偽造證件工具，謝才聲稱因為被通緝沒錢生活，才偽造他人身分證作案。全案由警方依偽造文書、詐欺罪嫌移送法辦。
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