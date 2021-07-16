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移工愛改造電動車、肇事追討無門 台南市議員要求修法

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

外籍移工騎無牌電動車肇事該如何求償？台南市議員李鎮國今天表示，有些移工騎無牌改造電動車飆速違規，肇事則哭窮、雇主又無連帶責任，詢問交通局、警察局、勞工局等相關局處，也無法可管，他請市長黃偉哲跟中央反映儘速修改法令，要求移工買電動車一定要掛牌納管，讓人車合一以便辦理強制個人險，並加強改造電動車的稽查工作，以保障國人和移工，行車及用路安全。黃偉哲表示，會跟立法院黨團溝通，希望電動車掛牌修法能儘速上路，

李鎮國說，近來處理多起移工騎電動車撞傷永康居民案件，肇事者被索賠六、七萬元，結果明明會講中文的移工到了調解委員會，裝的什麼都聽不懂，還拚命哭窮說上有老父母下有老婆孩子要養，家徒四壁的移工根本無力賠償，講得淒涼無比，「聽得我直想自掏腰包拿出錢來幫忙賠償」。

李鎮國表示，四處可見速度比轎車和機車還快的電動車，上路常嚇到用路人和駕駛者，警方資料顯示，移工肇事比率高沒錢賠償，雇主是否有連帶責任一起列入索賠對象，勞工局給的答案是上班期間受公司指使時車禍可納入，下班後屬個人行為，很難要求連帶責任。

李鎮國指出，移工肇事一再發生，應儘速修改法律讓電動車掛牌納管，不是為了課稅，而是要讓移工可以人車合一辦理保險，發生事故才可進行理賠，若修法窒礙難行，是否可採基金模式，以互助金理賠。

移工愛改造電動車、肇事追討無門，台南市議員李鎮國要求修法。圖／警方提供
移工愛改造電動車、肇事追討無門，台南市議員李鎮國要求修法。圖／警方提供

移工 勞工局 黃偉哲

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