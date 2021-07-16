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懷疑女性前夫劈腿 吵架後輕熟女頂樓半身懸空警消救下

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市31歲姜姓女子懷疑女性前夫在外有小三，今天下午跟伴侶吵架後竟負氣到大樓頂樓揚言輕生，警消馳抵，姜女一半身體已懸空在大樓外，特搜大隊趕緊將姜女救下，姜女情緒激動、拒絕送醫，警方將她送往胞兄住所安置。

今天下午1時許，台中市西屯區一處大樓驚傳女子在頂樓欲跳樓，警消馳抵，姜女情緒激動，一半身體已在大樓頂外懸空，救難人員不斷與女子溝通，並緩慢靠近，歷經半小時終於救下姜女。

該棟大樓鄰居透露，姜女跟她的女性前夫住在9樓，中午有聽到兩人爭執聲音，姜女疑似懷疑伴侶在外有第三者，兩人爭執不休，姜女隨後衝上頂樓，揚言跳樓，驚動全棟住戶。大樓管理員則說，姜女之前就有多次輕生行為，警消疲於奔命。

姜女獲救後情緒激動，婉拒送醫，救護人員現場評估無礙後撤退。警方擔心姜女身心狀況，派遣警車將姜女載送到姜女胞兄住所安頓。

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台中市消防局出動特搜大隊，多名消防人員將姜女救下。圖／讀者提供
台中市消防局出動特搜大隊，多名消防人員將姜女救下。圖／讀者提供

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