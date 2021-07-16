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打119叫救護車竟有人尾隨遞名片 新北消防局：絕無合作

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，讓人質疑殯葬業者與消防局私下有所牽扯，讓消防局背黑鍋。新北消防局今發聲明，「絕無合作。」並強調，有類似情事將檢附相關事證移請檢警單位偵辦。

近日來傳出有民眾質疑新北市消防局人員執行救護案件，被誤認為與殯葬業者或禮儀公司具有合作關係，將相關救護案件的病患個資提供給業者，及時掌握病患狀況，上門推銷後續喪葬服務，造成救護病患家屬的困擾及誤解。

據了解，部分殯葬業者為求生意，會派員擔任小蜜蜂，守在車禍救護案件量較大的消防分隊附近，一見救護車出勤，立即尾隨到現場，若遇到死亡車禍，更會把握機會與趕到現場的家屬接觸，向家屬爭取提供後續服務的機會。

「都是小蜜蜂們害的。」新北市消防局在臉書「新北消防發爾麵」社團發文聲明，「我們希望是救活，他們希望是葬儀。」「小蜜蜂們！不要讓我們背黑鍋啊。」消防局也重申，與殯葬業者或禮儀公司之間「絕無合作。」

新北消防局指出，救護人員執行救護案件皆秉持全力以赴的精神，並堅守保護民眾個資，依法行政，呼籲市民切勿上當受騙，倘遇有殯葬業者或禮儀公司，假借消防局名義上門推銷的情事，可錄音或錄影舉報，消防局將依法移送檢警關偵辦。

民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供
民眾打119叫救護車，送醫後有疑似從事殯葬業者或禮儀公司的黑衣人尾隨遞名片，新北消防局今發聲明強調，「絕無合作。」圖／新北市消防局提供

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