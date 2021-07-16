歪腰郵筒再現北市 男子騎機車疑龍頭故障釀禍

39歲洪姓男子騎機車行經台北市承德路2段路口時，疑機車車頭故障，直接撞擊人行道郵筒，導致郵筒歪腰。警方接獲郵局報案，循線通知洪男到案說明，洪男指稱願意負賠償責任。

台北市警察局大同分局今天指出，15日上午7時初在承德路2段與民生西路口發生一起肇事意外，中華郵局發現人行道2個郵筒歪斜，立即報案。警方經調閱監視器，掌握涉嫌肇事車主為39歲洪姓男子。

警方查出，洪姓男子當天上午行經承德路2段路口，綠燈起步時，疑機車車頭故障，直接衝向人行道，撞擊郵筒，導致郵筒呈現歪腰狀；洪男在案發後疑似緊張，騎車離開現場。

警方表示，調閱監視器後，掌握車主為洪姓男子，通知涉案人到案說明，車主供稱因機車車頭故障才釀禍，願意負賠償責任；初步判定洪男涉嫌肇事逃逸，詳細肇事原因仍待調查、釐清。

洪姓男子騎機車不慎撞倒郵筒，讓郵筒呈現歪腰狀，這與2015年8月間蘇迪勒颱風讓台北市龍江路的2個郵筒歪向同一側而被笑稱為「歪腰郵筒」類似，當時歪腰郵筒因模樣可愛成觀光景點，吸引大批人潮、國外觀光客前往拍照。