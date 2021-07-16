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台二線電動車女騎士與垃圾車相撞亡 駕駛馬路跪地祈求
台二線112.5k處，今天上午26歲張姓電動車女騎士，與對向陳姓男子駕駛的垃圾車發生車禍，張女傷勢嚴重，送醫不治。救護車到現場救治時，陳男跪在馬路上合什祈求，警方到場採證，報請檢方相驗調查肇事原因。
警方調查，今天上午10時38分，消防局119獲報，台二線112.5k發生車禍，瑞芳警分局員警及救護車到現場時，張姓女騎士已無意識，機車倒在路中，與垃圾車有段距離。
警方說，張女騎乘電動機車往基隆方向行駛，與往宜蘭方向宜蘭頭城鎮公所垃圾車發生車禍，張女送送澳底保健站急救，到12點06分宣告急救無效。
據了解，陳男（49歲）是汽車維修廠員工，應該是垃圾車維修完要開回去，目前警方已採證調查，報請檢方相驗。
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