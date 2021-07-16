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不明人士闖入北市公寓40分鐘 大聲唱歌還翻倒鞋櫃

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市南港區日前一座舊式公寓遭不明人士入侵，該男子跑進來大聲唱歌後，還將他人門口的鞋架、安全帽等物亂扔一地，住戶返家見狀後嚇得趕緊報警。南港警方表示報案人並未提告，經查監視器影像，已鎖定嫌疑犯身分，強調會加強周邊巡邏，維護社區安寧。

許姓女子本月11日晚上6時許下班回家，走上住家公寓二樓時，發現安全帽、5雙鞋子等物散落滿地，再往上走才發現，自家門口的鞋櫃、鞋架遭人惡意翻倒，當下驚慌又納悶，詢問鄰居後才發現有不明人士侵入，當晚便至派出所報案。

據了解，該男子闖入後先在二樓大聲唱歌，二樓住戶開門欲一探究竟，他匆忙跑上三樓，再將鞋櫃、鞋架翻倒，前後待了近40分鐘。

許女在外沒有與人結怨，因爲家中有小孩，想了解犯嫌是否是針對她惡意為之，考量安全才報案，並未打算提告。

南港警方獲報後，沿線調閱監視器已掌握嫌疑犯身分，表示日後會加強該地區巡邏，還給住戶安全的居住空間。

據悉，該名嫌疑犯患有精神病，12日便由家人主動送醫，至今仍在治療。

北市南港一座舊式公寓遭不明人士入侵，住戶的鞋架、安全帽等物遭他亂扔一地。圖／擷取自Google Maps
北市南港一座舊式公寓遭不明人士入侵，住戶的鞋架、安全帽等物遭他亂扔一地。圖／擷取自Google Maps
北市南港一座舊式公寓遭不明人士入侵，住戶的鞋架、安全帽等物遭他亂扔一地。圖／翻攝自我是南港人
北市南港一座舊式公寓遭不明人士入侵，住戶的鞋架、安全帽等物遭他亂扔一地。圖／翻攝自我是南港人

監視器 港警 北市

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