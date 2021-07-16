影／失業男想吃牢飯！持刀到加油站稱要搶劫但被檢飭回

58歲鄭姓男子昨天中午騎機車到台南市永華路二段加油站加油，沒付油錢，反而從身上掏出一把水果刀表示要搶劫，員工原以為開玩笑，直至他拿出刀來，嚇的逃離，鄭在收費亭拿取50元硬幣8枚，經火速趕抵員警喝斥，他沒反抗即放下刀子及硬幣乖乖就逮，自稱失業沒錢，一整天未進食才出此下策，一副想吃免費牢飯，他被依強盜罪嫌移送仍被檢方飭回，一臉失望悻然離去。

距離現場不到100公尺的派出所員警等火速趕抵，經員警喝斥他沒反抗即放下刀子及硬幣，當場被逮捕。記者邵心杰／翻攝

台南市警四分局調查，昨日中午接獲110報案稱，永華路二段中油加油站發生搶奪案，調派距離現場不到100公尺的華平派出所等線上巡邏警力，火速趕往現場。員警抵達現場，發現鄭嫌手持水果刀欲強盜加油站收費亭內財物，他見警方喝斥未反抗，隨即將水果刀及錢幣放在地上，乖乖就逮。

鄭嫌表示，長期失業且沒地方住也沒家人，因缺錢無法生活，且一整天未進食，才出此下策鋌而走險。事後他也反悔犯下大錯，表示自己確實是無意傷人。

華平派出所所長施少迪見狀，認他與一般強盜意圖有差異，其情可憫，主動聯繫地方人士，籌促簡單物資給他，施表示，在法律上警方絕對依法偵辦，但在情理上，希望他能度過難關，重新振作。