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噁！拖鞋放小7食物冷藏櫃 2男想學網紅遭加重誹謗起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園詹姓、龍姓男子想學網紅吸引聲量，竟和2名少年跑到統一7-11超商惡搞，當場脫下鞋子、拖鞋放入擺放食物的冷藏櫃中，還拍照上傳臉書、IG，結果被網友轉發留言「不嫌髒嗎」，統一人員發現提告，詹也坦承目的在吸引網路聲量，檢方偵結依加重誹謗罪嫌起訴詹、龍。

檢警調查，詹男（24歲）、龍男（19歲）和2名少年去年3月26日凌晨1點多，在中壢區1間統一超商內，由詹、龍分別將黑鞋、拖鞋擺放在內有食物的冷藏櫃內，並由一旁少年少年拍照放上臉書、IG的個人頁面上，使多數人均得共見共聞。

由於詹等人以次方式散布統一超商食物管理不當、品質不潔等訊息，有網友發現後將該照片轉貼至臉書社團「靠北7-11」上，並註記「請問你們這樣把鞋子放在這裡不嫌髒嗎」、「早上進貨都是放吃的耶」，「你們這樣誰敢買啊」等語。

事後統一內部人員發現社團照片、文字，隨即報警處理提告妨害名譽；檢方訊時，詹男坦承把黑鞋放入冷藏櫃，並表示網路上有類似這種行為的影片，所以「想學網紅放置鞋子在冷藏櫃」，足以證明詹上傳照片目的在於吸引聲量。

龍男也坦承有把拖鞋放到冷藏櫃，並表示整起事件是由詹男提議，另2名少年也證稱，當時想學網紅，且臉書好友有3000多人。

檢方勘驗監視器畫面，發現詹等4人在超商時，眾人招手示意後，詹隨即脫下鞋子放到冷藏櫃內，龍也跟著將拖鞋放入，少年則站在旁邊錄影拍攝，結束後才將鞋子取下。

檢方認為詹等犯嫌明確，依加重誹謗罪嫌起訴詹、龍，另2名少年送交少年法庭審理中。

詹男、龍男自稱想學網紅，脫下鞋子放到7-11食物冷藏櫃還上傳臉書、IG，檢方依加重誹謗罪嫌起訴2人。圖／翻攝自臉書「靠北7-11」
詹男、龍男自稱想學網紅，脫下鞋子放到7-11食物冷藏櫃還上傳臉書、IG，檢方依加重誹謗罪嫌起訴2人。圖／翻攝自臉書「靠北7-11」

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