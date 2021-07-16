開車未戴口罩遭製單開罰 男拿手機拍警「你都沒勸導」

江男跟女友開車未戴口罩遭警方製作「辦理違反傳染病防治法通知單」函請上級機關裁罰。記者蔡翼謙／翻攝 台北市警方本月8日下午4點多巡邏發現江姓男子開車載女友2人均未戴口罩，便上前攔查，江男喊「大哥不要這樣」，警方認為2人未落實防疫，製作「辦理違反傳染病防治法通知單」函請上級機關裁罰。江怒氣沖沖，拿起手機反拍警方，認為警方應先勸阻，警方當場指出，今年5月26日起針對開車是否戴口罩議題，警方不須勸導就可製單函請上級機關裁罰。

據了解，江男（33歲）當時要跟女友去賣場購物，開車行經北投區中央北路四段、大度路口遇上警方攔查，他跟女友都未戴口罩，懇求警方「大哥不要這樣，去買個東西而已」。

警方仍製作「辦理違反傳染病防治法通知單」函請上級機關裁罰，並向江的女友表示，罰鍰可能是3000至1萬5千元，正確金額仍須上級確定。

警方呼籲，疫情期間應遵守中央流行疫情指揮中心防疫規定，維護自身及其他市民健康。