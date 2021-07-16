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可惡！台南玉井龍眼樹被砍芒果被偷 農民氣憤報警逮2嫌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南玉井區農民龍眼樹被砍相當氣憤。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井區農民龍眼樹被砍相當氣憤。記者吳淑玲／翻攝
台南市玉井區有農民報案其土地所種植的龍眼樹及芒果遭竊，由於農作經濟為玉井居民們重要收入來源，玉井警方獲報後立即與採證小組到達現場，現場只剩龍眼樹木遭伐及芒果零落情形，承辦員警不放棄任何線索，透過被害者描述及訪查，加上轄區監視器調閱，掌握2宗竊案竊嫌身份後全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

楊姓農民7月3日報案指稱，其果園龍眼樹有8至10棵被砍斷樹幹，因龍眼即將採收，龍眼樹如果要重新長大結果也要一段時間，竊嫌所為令人氣憤，希望逮到人有遏阻作用；玉井警分局循線查獲謝姓男子（玉井人），他自知無法狡辯，坦承係龍眼木較一般木炭價格高，心起貪念，但鋸下樹幹後有人經過尚未來得及載走。

另林姓農婦14日報案，指其果園芒果被竊，經警方調閱監視器鎖定李姓嫌犯（玉井人），是慣竊纍犯有順手牽羊習慣，他坦承臨時起意竊取一籃芒果，價格約數百元，警詢後也移送台南地檢署偵辦。

玉井警分局長許敏能表示，芒果、龍眼為高經濟作物，在收成期間容易成為竊嫌覬覦目標，玉井分局成立「護果專案」，不分日夜增加果園巡簽密度，請農民放心，也呼籲農民，在果園路口裝設監視器或照明設備，以警民合作方式強化偵防能量，讓農民都能有個豐收年。

台南玉井區發生龍眼樹被砍及芒果遭竊，監視器拍下作案車案。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井區發生龍眼樹被砍及芒果遭竊，監視器拍下作案車案。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井區農民芒果被偷相當氣憤。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井區農民芒果被偷相當氣憤。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井山區芒果進入產季，警方護果專案加強保護。記者吳淑玲／翻攝
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農民 芒果 監視器

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