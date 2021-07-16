可惡！台南玉井龍眼樹被砍芒果被偷 農民氣憤報警逮2嫌

台南玉井區農民龍眼樹被砍相當氣憤。記者吳淑玲／翻攝 台南市玉井區有農民報案其土地所種植的龍眼樹及芒果遭竊，由於農作經濟為玉井居民們重要收入來源，玉井警方獲報後立即與採證小組到達現場，現場只剩龍眼樹木遭伐及芒果零落情形，承辦員警不放棄任何線索，透過被害者描述及訪查，加上轄區監視器調閱，掌握2宗竊案竊嫌身份後全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

楊姓農民7月3日報案指稱，其果園龍眼樹有8至10棵被砍斷樹幹，因龍眼即將採收，龍眼樹如果要重新長大結果也要一段時間，竊嫌所為令人氣憤，希望逮到人有遏阻作用；玉井警分局循線查獲謝姓男子（玉井人），他自知無法狡辯，坦承係龍眼木較一般木炭價格高，心起貪念，但鋸下樹幹後有人經過尚未來得及載走。

另林姓農婦14日報案，指其果園芒果被竊，經警方調閱監視器鎖定李姓嫌犯（玉井人），是慣竊纍犯有順手牽羊習慣，他坦承臨時起意竊取一籃芒果，價格約數百元，警詢後也移送台南地檢署偵辦。