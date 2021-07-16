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台北市警局長楊源明上任 期許讓治安交通更好

中央社 / 台北16日電

北市警察局今天舉辦卸、新任局長交接典禮，新任北市警局長楊源明說，北市為首善之都，治安、交通已有良好基礎，會持續強化打擊幫派暴力等工作，並讓北市治安及交通等更好。

台北市政府警察局上午在市警局舉辦卸、新任局長交接典禮，前台中市警局長楊源明接任台北市警局長，典禮由警政署長陳家欽監交、台北市長柯文哲主持、台北市副市長黃珊珊等人出席。

陳家欽致詞時表示，感謝前北市警局長陳嘉昌堅守崗位，落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作等，期勉新任局長楊源明創造治安與交通佳績，並感謝中華民國警察之友總會理事長郭台強提供慰問金，讓警察同仁執行無後顧之憂。

陳家欽指出，已積極向中央爭取預算，精進員警執勤裝備，將在台北市建置互動式情境模擬射擊訓練靶場及購置新鋼質警棍等裝備。

柯文哲致詞時表示，陳嘉昌在任內強力掃蕩犯罪，且偵破重大暴力犯罪，感謝為北市的貢獻，並期勉新任局長持續為北市警政業務全力以赴，讓市民有治安平穩、交通順暢的安全城市。

柯文哲會後接受媒體聯訪時說，警察工作是維護治安、交通及為民服務，期望新任局長做好該做的事；至於警局長人選，警政一條鞭，尊重警政署，他沒特別要什麼樣的人選，只要做好維護治安、交通及為民服務。

楊源明表示，台北市是首善之都，在治安、交通已有良好基礎且穩定，會持續打擊黑道暴力、街頭聚眾滋事、緝毒打詐等工作，並配合台北市政府及中央防疫措施，他認為北市警員素質都很優秀，一定會讓交通、治安更好。

楊源明為中央警察大學刑事警察學系47期畢、中央警察大學警察政策研究所碩士，曾任刑事局偵查第一隊隊長、台北市政府警察局文山第一分局分局長、刑事局主秘、嘉義市政府警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署主秘及台中市警察局長。

北市 警察

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