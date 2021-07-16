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影／網友揪團出國玩 熟女衝銀行匯1千美元 海山警阻詐

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

全台三級警戒期間，民眾在家時間較以往增長許多，上網的時間也相對拉長，網路交友非常盛行，日前新北市板橋區李姓女子遭詐騙集團鎖定，以網路交友帶團出國之名，行詐騙之實，所幸遇到員警機警攔阻，沒有白白被騙走存款，轄區新北市海山警分局也特別提醒民眾，在網路交友，一定要應慎選對象，以防落入陷阱。

「疫情升級悶太久，太想出國玩。」28歲李姓女子自稱透過朋友介紹認識一名網友，該名網友表示，要揪團帶人出國玩，但須先匯款美金1000元，約新台幣28000元辦理護照等手續費用，李女不疑有他，昨天立馬跑去板橋區文化路上的中國信託銀行臨櫃欲匯款，行員進行關心提問時察覺有異，且發現該帳戶為警示帳戶，馬上通報海山警分局轄區文聖派出所員警到場協助。

警方到場後，李女仍執意要匯款，員警苦勸她並解釋國際間新冠肺炎疫情仍持續延燒，短期內根本無法正常出國旅遊，該名網友說法明顯不合理，而且經查詢李女欲匯款帳號已遭通報2次異常，當場出示相關資料勸說李女放棄匯款，就在行員及員警好說歹說的勸阻後，李女才放棄匯款，沒有平白損失這些冤枉錢。

海山警分局長李忠萍呼籲，現今防疫期間，民眾都宅在家中，靠著上網來抒發時間，但網路交友詐騙方式無奇不有，希望民眾在面對網路交友訊息時，應秉持謹慎查證是否正當及安全性，如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全。

疫情期間，網友揪團出國玩，誆騙1千美元護照代辦費，李姓女子跑銀行匯款，行員驚覺有異，通知海山警方到場阻詐。記者王長鼎／翻攝
疫情期間，網友揪團出國玩，誆騙1千美元護照代辦費，李姓女子跑銀行匯款，行員驚覺有異，通知海山警方到場阻詐。記者王長鼎／翻攝
疫情期間，網友揪團出國玩，誆騙1千美元護照代辦費，李姓女子（坐者）跑銀行匯款，行員驚覺有異，通知海山警方到場阻詐。記者王長鼎／翻攝
疫情期間，網友揪團出國玩，誆騙1千美元護照代辦費，李姓女子（坐者）跑銀行匯款，行員驚覺有異，通知海山警方到場阻詐。記者王長鼎／翻攝

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