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苗栗去年舉發19萬件交通違規 申訴者一成「不知那裡違規」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。縣警局強調，交通違規逕行舉發案件，違規事實欄的文字敘述是由交通部公路總局制訂，全國統一適用，以必要的違規構成要件並符合公路監理電腦系統方可入案，如以不同文字或較白話方式敘述，無法完成入案作業；如民眾對交通違規案有任何疑義，可依舉發通知單上舉發單位欄的章戳電話詢問，也可依個案方式洽詢各警察機關或交通警察隊說明。

苗栗縣警局交通隊表示，近來有民眾收到交通違規逕行舉發單，卻不知道究竟是那裡違規，例如違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標線之指示」，此違規法條涵蓋較廣，其中違規態樣包括車輛至路口遇紅燈超越停止線、汽車停止於機車停等區、跨越槽化線及大型車輛行駛禁行車道等，都與標線違規有關，但有些民眾會不了解確切的違規事實。

縣警局2020年舉發交通違規19萬多件，受理民眾申訴約3400件，其中近一成申訴案件是對違規事實不了解。縣警局表示，交通違規逕行舉發案件的違規事實欄，文字敘述是由交通部公路總局制訂並全國統一適用，以必要的違規構成要件並符合公路監理電腦系統方可入案帶檔，如果以不同文字或較白話方式敘述，則無法完成入案作業，也會有疏漏相關構成要件或擴充解釋等疑慮，因此目前針對違規事實不另以其他文字加註敘述。

縣警局呼籲民眾，民眾對交通違規案件如有任何疑義，可依舉發通知單上舉發單位欄的章戳電話詢問，也可依個案方式洽詢各警察機關或交通隊解釋說明，或透過陳訴管道向公路監理機關辦理申訴，明確了解自己的違規行為，未來可避免再次違規，建立良好用路觀念，確保自己及他人交通安全。

苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，但其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，但其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，但其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，但其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，但其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警察局去年舉發交通違規近20萬件，受理民眾申訴約3400件，但其中有近一成申訴案是「不了解違規事實」。圖／苗栗縣警局提供

交通違規 警察 苗栗縣

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