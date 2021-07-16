罰不怕？鳳山肉品市場一個體戶不戴口罩吃第三張罰單

被檢舉多次不戴口罩的是一名承攬急宰業務的個體戶，上月至今吃第三張罰單。圖／高市農業局提供 當真罰不怕？高雄鳳山肉品市場一名承攬部分急宰業務的個體戶，多次被檢舉沒戴好口罩，高雄市農業局昨午完成告發，勒令他停業3天，今天並函送衛生局裁罰。

鳳山區肉品市場6月間遭民眾踢爆，多名員工未依規定戴好口罩，高市農業局查證屬實開出7張罰單，但近期肉品市場又被舉發，農業局經調查發現，同一名員工上月已收2張罰單這次又犯，再開出一張罰單。

農業局副局長王正一表示，他們接獲陳情後，已函文鳳山肉品市場查明未戴好口罩人員的個人資料，因檢舉照片中有的沒顯示照時間，證據不足，無法開罰，但要求肉品市場找出相關人員勸導告誡，另一張照片因有明確時間，今天已完成告發，依「傳染病防治法」未戴口罩可處3000元至1萬5000元。