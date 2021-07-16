罰不怕？鳳山肉品市場一個體戶不戴口罩吃第三張罰單
當真罰不怕？高雄鳳山肉品市場一名承攬部分急宰業務的個體戶，多次被檢舉沒戴好口罩，高雄市農業局昨午完成告發，勒令他停業3天，今天並函送衛生局裁罰。
鳳山區肉品市場6月間遭民眾踢爆，多名員工未依規定戴好口罩，高市農業局查證屬實開出7張罰單，但近期肉品市場又被舉發，農業局經調查發現，同一名員工上月已收2張罰單這次又犯，再開出一張罰單。
農業局副局長王正一表示，他們接獲陳情後，已函文鳳山肉品市場查明未戴好口罩人員的個人資料，因檢舉照片中有的沒顯示照時間，證據不足，無法開罰，但要求肉品市場找出相關人員勸導告誡，另一張照片因有明確時間，今天已完成告發，依「傳染病防治法」未戴口罩可處3000元至1萬5000元。
農業局表示，多次未戴好口罩的違規者是屠宰業個體戶，承攬部分急宰、黃昏市場攤販及夜間屠宰業務，這名業者將自16日起勒令停業3天。昨晚農業局人員再到場突擊稽查，並無違規。針對夜間屠宰業者，也請鳳山肉品市場加強防疫措施，隨時稽核與告發，以維肉品市場之交易安全與民生供應無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言