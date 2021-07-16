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「把救護車當計程車」！台南市消防局半年來已開單15人
防疫期間仍有人「把救護車當計程車」、非緊急救護報案要求送醫。台南市消防局第五救災救護大隊表示，昨天已開出今年第3張「濫用救護車收費單」、每張1400元。消防局統計半年來全市已開15張救護收費單。
救護人員表示，這名張姓男子自稱頭暈，到達時站在家門口等車，初步評估無不適狀況，量測生命徵象也正常，當場告知要求救護車載送會開「收費告知單」，仍堅持用救護車就醫，到院後患者自行上下車，也表示不需要擔架，救護人員立即在現場開單並給患者簽名。
第五大隊長邱淵明表示，已有11個縣市明訂救護車收費規定，台南市消防局針對民眾「習慣性濫用救護資源行為」，已制定公告「臺南市消防救護車收費實施要點」，如有違反情形，經「消防救護車收費審核小組」審議認定為收費對象後，會另函通知當事人繳費。當事人應於收到通知次日起 30日內至收費機關指定地點繳納「濫用消防救護車」費用。
消防局長李明峯表示，消防救護案件逐年增加，不少是酒醉路倒或慢性病患為省下計程車費，把救護車當成醫療專車使用，讓基層消防員疲於奔命。消防局半年來已開15張救護收費單。收費是為了抑制濫用，基本精神還是服務市民為原則，對於低收入戶、孕產婦等收費對象，可經過審查後免除收費，呼籲民眾請把緊急救護資源留給更需要的人，讓廣大市民享有更優質的救護品質與服務。
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