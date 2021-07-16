「把救護車當計程車」！台南市消防局半年來已開單15人

防疫期間仍有人「把救護車當計程車」、非緊急救護報案要求送醫。台南市消防局第五救災救護大隊表示，昨天已開出今年第3張「濫用救護車收費單」、每張1400元。消防局統計半年來全市已開15張救護收費單。

救護人員表示，這名張姓男子自稱頭暈，到達時站在家門口等車，初步評估無不適狀況，量測生命徵象也正常，當場告知要求救護車載送會開「收費告知單」，仍堅持用救護車就醫，到院後患者自行上下車，也表示不需要擔架，救護人員立即在現場開單並給患者簽名。

第五大隊長邱淵明表示，已有11個縣市明訂救護車收費規定，台南市消防局針對民眾「習慣性濫用救護資源行為」，已制定公告「臺南市消防救護車收費實施要點」，如有違反情形，經「消防救護車收費審核小組」審議認定為收費對象後，會另函通知當事人繳費。當事人應於收到通知次日起 30日內至收費機關指定地點繳納「濫用消防救護車」費用。