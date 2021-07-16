擅闖未解封區域不戴口罩垂釣 花蓮男違兩規遭函報裁罰

花蓮陳姓男子在微解封隔天擅闖管制區垂釣，還沒戴口罩，被警方取締函報裁罰。記者王燕華／翻攝 花蓮一名男子在微解封隔天一早闖入秀林鄉砂婆礑溪垂釣，但該處仍屬「未解封」管制區域，且該男還未戴口罩，一口氣違反兩項三級警戒規定，遭警方巡邏發現，當場取締函報衛生局開罰。

13日起花蓮縣部分景點微解封，有條件開放遊客進入，但秀林鄉境內的「翡翠谷」、「砂婆礑溪」、「清水溪」、「三棧溪」、及「崇德海岸」等區域，配合全國三級警戒，並未解封，管制到26日，警方也加強巡邏，避免成為防疫破口。

14日上午6時許，吉安警分局水源派出所員警巡邏砂婆礑溪，發現有機車停在管制區內，直覺有異，沿著溪邊搜巡，因為山徑狹小又崎嶇，員警費了一番功夫，還用繩索攀越石壁，找到一名54歲陳姓男子，正手持釣竿享受垂釣之樂。

男子看到警方出現嚇了一大跳，趕緊收起釣竿和魚簍，但他闖入管制區垂釣，且未戴口罩的情況，已全被警方蒐證，違反三級警戒規定事實明確，遭函報裁罰。